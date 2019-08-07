 متحدث: آبي لم يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي التحالف البحري المقترح بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
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متحدث: آبي لم يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي التحالف البحري المقترح بالشرق الأوسط

 طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 5:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 5:40 ص

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لم يجريا أي حديث خاص بشأن التحالف البحري الذي اقترحت الولايات المتحدة تشكيله في الشرق الأوسط.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمريكي أكدا أن البلدين سيعملان من أجل السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي علاوة على تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

والتقى سوجا بشكل منفصل مع إسبر ولم يناقشا أيضا مسألة التحالف البحري في الشرق الأوسط.

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