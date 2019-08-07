إيطاليا تغرم شركات ورق بسبب انتهاك قواعد المنافسة الحرة

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قررت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في إيطاليا، تغريم عدد من شركات صناعة الورق المحلية والأجنبية 287 مليون يورو، بسبب انتهاكها لقواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق الإيطالية.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قائمة الشركات التي تقرر تغريمها تضم شركات دولية مثل "سمرفيت كابا" وأعضاء مجموعة شركات منتجي الورق المقوى الإيطالية.

وذكرت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية أن هذه الغرامة تأتي بسبب الممارسات الاحتكارية لهذه الشركات وتحكمها في أسعار سوق الورق المقوى المموج خلال الفترة من 2004 إلى 2017.

وأكدت بلومبرج أنه تم إعفاء شركة "دي.إس سميث" من الغرامة التي تقدر بنحو 70 مليون يورو بفضل تعاونها مع التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيطالية في هذه القضية.