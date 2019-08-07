السعودية: وصول مليون و820 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة

ذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ مليونًا و819 ألفا و790 حاجا، وذلك منذ بدء القدوم وحتى أمس الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و708 آلاف و152 حاجًا، فيما قدم عن طريق البر 94 ألفًا و388 حاجًا، وعبر البحر 17 ألفًا و250 حاجًا، وذلك بزيادة 110 آلاف و 639 حاجًا عن عدد القادمين للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 6% تقريبًا.