مقتل وإصابة أحد عشر شخصا في هجوم انتحاري «مزدوج» شمال شرقي نيجيريا

أسفر هجوم انتحاري مزدوج، نفذته ثلاث سيدات ينتمين لجماعة "بوكوحرام" المتطرفة وسط حشد من المواطنين شمال شرق نيجيريا اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجراح.

وذكر راديو "أفريقيا 1" - الذي بث النبأ - أن التفجير " المزدوج " وقع في مدينة "مافا" التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا من "مايدوجوري" العاصمة الإقليمية لولاية "بورنو".

وأكد المتحدث باسم الشرطة المحلية أدامو محمد ، مقتل ثلاثة أشخاص واصابة ثمانية آخرين في الهحوم .

ومن جانبه، قال بيلو دانباتا ، مسئول في "الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ"، إن إمرأتين دخلتا المدينة للانضمام إلى مجموعة من النساء اللائي ذهبن لجلب الحطب لإعداد الطعام.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام " المتطرفة تستخدم النساء بانتظام لارتكاب هجمات انتحارية ، تستهدف أهدافا مدنية مثل : المساجد والأسواق ومحطات الحافلات.