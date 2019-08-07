المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب تركيا تسليمها معارض لأردوغان

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رفضت المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية، أمس الثلاثاء، طلبا لتسليم مواطن تركي تتهمه أنقرة بـ"الإرهاب"؛ لعدم ضمان حصوله على محاكمة عادلة.

والقرار الذي وافق عليه قضاة المحكمة بالإجماع، يعني أن بإمكان علي سيباهي البقاء في البرازيل حيث يعيش منذ 12 عاما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتهم السلطات التركية علي سيباهي بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" ضالعة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016، بحسب ملفات المحكمة.

ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية. وكان قد وضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع أبريل الماضي، وأفرج عنه في مايو بانتظار قرار المحكمة.

وكان سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة "خدمة"، التي يتزعمها الداعية الإسلامي التركي فتح الله جولن.

وقال محاميه -في وقت سابق- إن موكله استُهدف بسبب إيداعه مبالغ من المال في مصرف آسيا المرتبط بحركة خدمة.

وتتهم أنقرة جولن المقيم في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل ضد أردوغان، لكنه ينفي بشدة تلك التهم.

وتعتبر السلطات التركية حركة "خدمة" منظمة إرهابية لكن أنصارها يقولون إنها منظمة سلمية تقوم بنشر الإسلام والتعليم.

واعتقلت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب، كما أعادت السلطات التركية عددا من المشتبه بهم من دول أخرى بينها أوكرانيا وكوسوفو، في عمليات سرية.