دورية أمريكية: واشنطن وسول تعتبران تجارب الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة تهديدا مباشرا

اعتبرت الأوساط الدفاعية الأمريكية والكورية الجنوبية، أن تجربة الإطلاق الصاروخي الناجحة التي أجرتها كوريا الشمالية في 31 يوليو الماضي، تهديدا موجها إلى خطة نشر مقاتلات "إف - 35"، والمقاتلة الشبحية الفائقة التطور "ستيلث"، والمعروفة باسم "بي - 21" ذات القدرة التسللية العالية في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وفي هذا الصدد، قالت دورية دفنس نيوز الأمريكية المتخصصة في الشأن العسكري إن التجربة الصاروخية الكورية الشمالية تعد سهما مصوبا إلى المنشآت العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية بما في ذلك القواعد الجوية الأمريكية التي تأوي في حظائرها أحدث المقاتلات الأمريكية المتطورة.

ونقلت الدورية عن مصادر عسكرية ومخابراتية في كوريا الجنوبية قولها إن تجربة بيونج يانج الصاروخية الأخيرة تمت بعد أقل من أسبوع على تجربة بيونج يانج إطلاق صاروخ قصير المدى أطلقت عليه اسم "كيه ان - 23"، وأن الإطلاق تم في آخر أيام شهر يوليو الماضي، وذلك بصاروخين باتجاه السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

وبحسب الدورية الأمريكية، تعد الصواريخ الكورية الشمالية التي تمت تجربتها في 25 يوليو الماضي نسخة مطورة من صواريخ "إس - إس 26 إسكندر" الروسية الصنع، وجاء إطلاقها في وقت تتعثر فيه المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، و بلغ المدى المؤثر للصواريخ الكورية الشمالية التي تم اختبارها 600 كم وبلغ ارتفاعها 50 كم، أما الصواريخ التي تم اختبارها في 31 يوليو الماضي فيصل مداها إلى 250 كم وارتفاعها 30 كم، وبحسب المعلقين الكوريين الجنوبين، فإن كلا الطرازين من صواريخ كوريا الشمالية التي تم اختبار إطلاقها موجه إلى أهداف في داخل كوريا الجنوبية في الأساس، استنادا إلى معرفة مرماها المؤثر ودقة إصابتها للأهداف، وذلك بفضل زاوية ميل هبوط المقذوف الصاروخي البالغة 90 درجة باتجاه الهدف.

وفي مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية تجريبيا للمرة الأولى صواريخ "كيه إن - 23" في فعاليتين متتاليتين خلال الشهر حيث بلغ مدى المرمى المؤثر للإطلاق وإصابة الهدف المحدد 420 كم، وتستخدم الصواريخ الكورية الشمالية من هذا الطراز نوعا خاصا من الوقود الصلب وهو ما يجعلها مختلفة عن مثيلاتها الروسية من طراز "سكود" التي تعمل بالوقود السائل.

وبحسب مصادر الاستخبارات الكورية الجنوبية، فقد جرت عملية الإطلاق التجريبي للصواريخ الكورية الشمالية باستخدام منصات إطلاق متحركة، كما أن بإمكان تلك الصواريخ حمل رأس نووي يزن 500 كج، وتقول الاستخبارات الكورية الجنوبية كذلك -حسب الدورية الأمريكية- إن بإمكان تلك النوعية من الصواريخ الكورية الشمالية الوصول بكفاءة إلى قواعد المقاتلات "إف - 35" التي استلمتها سول من الولايات المتحدة وهو أمر يتفق الخبراء في كل من واشنطن وسول على خطورته؛ نظرا لكونها من نوعية الصواريخ الموجهة وقادرة على تفادي الرادارات التي توفر حماية لقواعد المقاتلات "إف - 35" في كوريا الجنوبية وغيرها من المنشآت العسكرية والتي تقع في منطقة شونجين الواقعة على مسافة 130 كم جنوبي سول.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد تعاقدت عام 2014 على شراء 40 مقاتلة من طراز "إف - 35" التي تقود إنتاجها مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة واستلمت سول 4 مقاتلات منها بالفعل فيما سيكتمل استلام باقي المقاتلات بحلول العام 2021، كما تعتزم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية شراء 20 مقاتلة إضافية من ذات الطراز من الولايات المتحدة.

ويقول الخبراء في كوريا الجنوبية، إنه لمواجهة التهديدات التي تشكلها صواريخ كوريا الشمالية؛ فإن سول تعتزم بناء شبكة إضافية من الدفاعات المضادة للصواريخ تعتمد على بطاريات باتريوت الأمريكية القادرة على اعتراض الهجمات الصاروخية المعادية بفاتورة إجماليها 8.8 مليار دولار أمريكي، وكذلك الاعتماد على بطاريات دفاع صاروخي محملة على السفن من طراز "إس - إم - 2"، ونوعيات من الصواريخ "أرض - جو" التي قامت كوريا الجنوبية بتطويرها محليا.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تتسلم كوريا الجنوبية خلال العام القادم 8 بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت - 2" كانت قد تعاقدت على شرائها قبل عام، كما تبحث كوريا الجنوبية مع عدد من شركات إنتاج دفاعية هي كل من: رايثون وبوينج الأمريكيتين، وإيروسباس الإسرائيلية للصناعات الجوية أفضل عروض شراء منظومة استطلاع وكشف مبكر للأهداف الجوية المعادية بما في ذلك الأهداف الصاروخية وذلك بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتقدر الاستخبارات الكورية الجنوبية حجم التهديد الصاروخي الموجه إليها من كوريا الشمالية بما لا يقل عن 800 صاروخ تحملها 100 قاعدة ومنصة إطلاق متحركة وثابتة، كما تمتلك الغواصات الكورية الشمالية القدرة على إطلاق الصواريخ الموجهة وهو ما رصدته الاستخبارات الكورية الجنوبية بقلق بالغ، وبخاصة بعد إعلان بيونج يانج في 23 يوليو الماضي عن تدشين غواصات جديدة أكثر تطورا من طراز "جوريه" ذات القدرة على إطلاق الصواريخ الموجهة من الأعماق ويصل وزنها إلى 2500 طن، وفضلا عن ذلك قامت بيونج يانج بعملية تجديد وتحديث وإعادة تأهيل كاملة لغواصاتها القديمة من طرازات "روميو - كلاس" وهي غواصات يعود تاريخ حصول كوريا الشمالية عليها إلى سبعينيات العام الماضي عندما اشترتها من الاتحاد السوفيتي آنذاك ويبلغ وزنها 1800 طن.