وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج عن 67 عاما

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ذكرت وسائل إعلام هندية أن وزيرة الخارجية السابقة، سوشما سواراج، القيادية البارزة في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم، توفيت الثلاثاء عن عمر ناهز 67 عاما.

وأفادت وكالة برس تراست أوف إنديا أن سواراج توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية بعد نقلها إلى مستشفى في نيودلهي مساء الثلاثاء.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وفاة سواراج في سلسلة من التغريدات بأنها "خسارة على المستوى الشخصي" وأشاد بعملها وزيرة للخارجية.

وقال مودي: "لقد اضطلعت (سواراج) بدور رئيسي في تحسين علاقات الهند مع دول عدة".

يشار إلى أن سواراج كتبت أخر تغريدة لها قبل ساعات من وفاتها وأشادت فيها بقرار إلغاء الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع للهند بإقليم كشمير.

وعملت سواراج وزيرة للخارجية في الولاية الأولى لمودي عام 2014 وحتى وقت سابق من هذا العام عندما قررت عدم الترشح في الانتخابات الوطنية لأسباب صحية.

وكانت سواراج خضعت لعملية زرع كلى ناجحة في ديسمبر 2016.