البرلمان اليوناني يصوت لصالح مشروع قانون بتشكيل لجنة تشرف على عمل الوزارات

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صوت البرلمان اليوناني مساء الثلاثاء لصالح مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتشكيل لجنة تشرف على عمل الوزارات.

ووفقا لمشروع القانون، فإن اللجنة التي يجري التخطيط لتشكيلها، وتحمل اسم " الأركان العامة"، ستراقب مدى تنفيذ الوزارات لمهامها وفقا للجداول الزمنية، وسترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء.

وانتقدت المعارضة الخطة باعتبارها غير ضرورية، وقالت إن من شأنها تعزيز سلطة رئيس الوزراء والحد من استقلالية الوزراء.

ومن المقرر أن يتم التصويت غدا الخميس على مشروع قانون آخر يهدف للسماح للشرطة بالدخول إلى الأحرام الجامعية لتعقب الجناة أو التدخل في حال حدوث أعمال شغب.

ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا، فإنه يتعين على الشرطة التوجه إلى الجامعات والهيئات الطلابية للحصول على تصريح بدخول حرم الجامعات.

وهددت جماعات متشددة بالتظاهر احتجاجا على هذا التشريع.

ووضع رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس خطوات سريعة للإصلاحات منذ فوزه بالانتخابات في أوائل يوليو الماضي، وحتى الأن أوفى بوعده بتبسيط الإدارة اليونانية المتضخمة وجعلها أكثر قابلية للمساءلة.