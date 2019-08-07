وزير الإنتاج الحربي وسفير الصين يبحثان التعاون في الطاقة والبنية التحتية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، لياو ليتشيانغ سفير الصين الجديد بالقاهرة، في مقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

أكد العصار على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، وتم مناقشة موقف موضوعات التعاون المشترك الحالية مثل التصنيع المشترك للعربات الكهربائية، وإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال، وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة والبنية التحتية، ونقل تكنولوجيا تصنيع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بأنواعها (المياه، والكهرباء، والغاز) إلى شركات الإنتاج الحربي (مثل التعاون في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "ZTE"، وبين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة هواوي تكنولوجي العالمية وشركة شنزن كلو للإلكترونيات)، وغيرها من موضوعات التعاون المشترك.

وتابع: كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة مثل إنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية، وتصنيع كابلات الألياف الضوئية، والتعاون في مجال التدريب المهني والفني، والتعاون في مجال تصنيع الأجهزة الأمنية، وغيرها.

وأشار العصار إلى التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات سواء في مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى سياسة الانفتاح من خلال التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.

من جانبه، أثنى لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة على خبرة وإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، واهتمام مصر بإصدار قوانين الاستثمار والتجارة والصناعة التي تساهم في توفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وتسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والسعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشاد السفير الصيني بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الصينية وشركات الإنتاج الحربي؛ الأمر الذي يشجع الشركات الصينية على الدخول في شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين وفود فنية من شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية المخطط التعاون معها في المجالات المقترحة، وبما يمهد لتحقيق نجاح في مجالات تعاون مستقبلية.