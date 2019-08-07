«واير كارد» الألمانية لخدمات الدفع الإلكتروني ترفع توقعات أرباحها

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رفعت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الألمانية "واير كارد"، اليوم الأربعاء، توقعاتها لنتائج العام الحالي في ظل ازدهار التسوق الإلكتروني.

ورفع "ماركوس براون" الرئيس التنفيذي للشركة توقعاته لأرباح التشغيل إلى ما يتراوح بين 765 و815 مليون يورو (857 و913 مليون دولار) خلال العام الحالي ككل، بحسب ما أعلنته الشركة الموجود مقرها في مدينة أشهايم بالقرب من مدينة ميونيخ.

وتزيد هذه التوقعات بمقدار 5 ملايين يورو على التوقعات السابقة.

وقال "براون" إن إدارة الشركة متفائلة للغاية بشأن النصف الثاني من العام الحالي. كما تتوقع الشركة استمرار الأداء القوي خلال العام المقبل حيث تتوقع وصول إجمالي حجم أعمالها إلى 3.2 مليار يورو مقابل 3 مليارات يورو وفقا للتقديرات السابقة.

وبالنسبة للربع الثاني من العام الحالي، أعلنت الشركة الألمانية زيادة مبيعاتها بنسبة 37% إلى 643 مليون يورو، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 36% تقريبا إلى 184.1 مليون يورو.

ووصل صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني إلى 131.4 مليون يورو بزيادة نسبتها 57% عن العام الماضي بفضل انخفاض الضرائب.