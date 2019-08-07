نشطاء الصحة يطالبون الحكومة البريطانية بفرض «ضريبة السعرات الحرارية» على الأغذية غير الصحية

طالب نشطاء الصحة البريطانيون حكومتهم بفرض ضريبة جديدة تعرف باسم "ضريبة السعرات الحرارية" للتصدي لارتفاع نسبة السمنة ومرض السكري والسرطان بين الأطفال.

وذكرت مجموعة "حملة العمل على السكر والعمل على الملح" أن فرض ضريبة على الشركات التي تنتج أغذية مصنعة تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسكر قد يشجع هذه الشركات على إنتاج وجبات خفيفة مغذية بشكل أكبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وجاءت دعوات زيادة الضرائب التي يؤيدها الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني بعد تعهد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون خلال حملة ترشحه لزعامة حزب المحافظين بوقف ما تسمى "ضرائب الخطيئة" التي تشمل فرض ضرائب على الكحول والتبغ والمشروبات الغازية.

وأشاد الأطباء وخبراء الصحة على نطاق واسع بزيادة الضرائب المفروضة على السكر لكن النشطاء يرغبون في زيادتها على الحلويات والأغذية المشبعة بالدهون مثل الشيكولاتة والمثلجات والشيكولاتة القابلة للدهن والمشروبات التي تعتمد على الحليب.