طلاب بـ«هندسة حلوان» يصممون «مناولة» تستخدم في مجال الشحن والتفريغ

ابتكر مجموعة من طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة حلوان، تصميم وحدة مناولة محمولة متعددة الأغراض؛ لنقل منتج من مكان إلى آخر، وتستخدم في مجال الشحن والتفريغ، حيث تعتبر هذه الوحدة من مستلزمات الإنتاج الخدمية التي لا غنى عنها في جميع المصانع والصناعات المختلفة.

وذكرت الجامعة، في بيان صحفي، أن الوحدة المبتكرة بديل عن مثيلتها المستوردة وبسعر أقل وخامات ذات جودة عالية.

وأشارت إلى أن وحدة المناولة المحمولة المتعددة الأغراض مزودة بوحدة تعبئة يمكن من خلالها تعبئة زجاجات أو صناديق منتجات صغيرة، ومزودة أيضًا بنظام اختبار وفرز للمنتجات المتحركة على السير.

وتساعد وحدة المناولة المحمولة في حل مشكلة نقل العامل البشري للبضائع الثقيلة، وتعمل على سرعة عملية الإنتاج ونقل المنتج من مكان لآخر وتحافظ على كفاءته ليصل إلى مكان التخزين أو البيع.

تكون فريق عمل المشروع من الطالب محمد سليم، وأحمد سعيد، وأحمد فوزي، وأحمد لولي، وأحمد مجدي، وكريم فتحي.