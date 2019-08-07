محافظة المنيا: ذبح 30 «عجل بلدي» وتوزيع لحومها على قرى المنيا بعيد الأضحى

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة تستعد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في جمعية الأورمان، لتوزيع لحوم 30 عجل بلدي سيتم ذبحها بمجازر المحافظة، على عدد من القرى الفقيرة.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من استعدادتها لذبح وتوزيع عدد (30) عجل بلدي في قرى محافظة المنيا، تحت إشراف المحافظة، موضحًا أنه سيتم الذبح في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة باتليدم وسمالوط وطمبو ببني مزار و مغاغة.

وأوضح شعبان، أن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى عصر آخر أيام التشريق، مشيرًا إلى أن الأورمان أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" بهدف إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.

وذكر أن الجمعية توزع هذا العام بمحافظة المنيا عدد (57) ألف كيلو لحوم أضاحي، وبالتوازي مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي البلدية داخل مصر تسافر لجنة من الأورمان إلى دولة البرازيل التي يتم استيراد اللحوم منها واختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الأضاحي فى الإسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الأطباء البيطريين ولجنه من المركز الإسلامي بالبرازيل.