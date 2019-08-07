العائد على السندات الثلاثينية الأمريكية يقترب من أقل مستوى له على الإطلاق

تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية التي يبلغ مداها 30 سنة ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين على نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يتحرك فيه صناع السياسة الاقتصادية والنقدية في دول العالم لتعزيز النمو.

وجاءت قرارات خفض الفائدة من جانب عدد من البنوك المركزية في العالم مثل الهند ونيوزيلندا اليوم الأربعاء، لتؤدي إلى المزيد من تراجع الفائدة على السندات، حيث انخفض العائد على السندات ذات الثلاثين عاما بمقدار 11 نقطة أساس إلى 12ر2% ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق وهو 0882ر2% الذي تم تسجيله في يوليو 2016.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع العائد على السندات الأمريكية الثلاثينية، يأتي قبل طرح وزارة الخزانة الأمريكية اليوم كمية من السندات التي تبلغ مدتها 10 سنوات أمام المستثمرين اليوم، في حين تعتزم الوزارة بيع سندات مدتها 30 عاما غدا الخميس.

وتراجع العائد على السندات العشرية الأمريكية، وهي السندات القياسية بمقدار 11 نقطة أساس إلى 59ر1% وهو أقل مستوى له منذ 2016.