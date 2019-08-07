 «مكافحة الإرهاب» ببريطانيا: يجب أن يتمتع المسلمون بممارسة شعائرهم الدينية علانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«مكافحة الإرهاب» ببريطانيا: يجب أن يتمتع المسلمون بممارسة شعائرهم الدينية علانية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:55 ص

قال نيل باسو نائب مفوض الشرطة البريطانية وأحد أهم الضباط المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا، إنه لا ينبغي إجبار المسلمين البريطانيين على "الاندماج" في المجتمع البريطاني فأي مجتمع ناجح ومتكامل، يجب أن يتمتع الناس فيه بالحرية في ممارسة شعائر دينهم وثقافتهم علانية بدلاً من الاضطرار للاختباء".

وأكد باسو - وفق ما نقلته صحيفة "تلجراف" البريطانية اليوم الأربعاء - ضرورة بذل المزيد من الجهود حتى يمكن التفاهم مع الجاليات المهمشة مع أهمية زيادة الحراك الاجتماعي لتحسين تماسك المجتمع.

ورأى أن هناك سوء إدارة من قبل الحكومة البريطانية إزاء إستراتيجية "بريفنت" أو (المنع) التي تهدف إلى مواجهة التطرف .. مشددا على ضرورة تنظيم قيادة مجتمعية لضمان فاعلية هذه الاستراتيجية.

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