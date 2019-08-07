رئيس «النصر للكيماويات»: مجمع الأسمدة بالعين السخنة يهدف لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري

وجه اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مصطفى - في كلمته خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي - إن "مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة حلم تشاهدونه اليوم على أرض مصر المحروسة نتيجة جهد وتحد كبير للتغلب على عامل الزمن والمصاعب المصاحبة لعمليات تنفيذ المشروع الكثيرة والمعقدة ونتيجة لمتابعة مستمرة وحثيثة من سيادتكم لجميع مراحل تنفيذ هذا المشروع الكبير"، مضيفا "أنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات - منذ بداية تنفيذ المشروع - شاهدنا مصانع المجمع تعمل بكامل طاقتها".

ونوه إلى أن الهدف من مشروع مجمع الأسمدة الفوسفورية والمركبة، هو تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وتحقيق مردود اجتماعي بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وتحقيق مردود اقتصادي مناسب للأموال المستثمرة، وتوفير العملات الأجنبية، وذلك من خلال عائدات تصدير الأسمدة والمركبة.

وأردف بالقول: إن المجمع يتكون من 5 قطاعات رئيسية بإجمالي 9 مصانع ومرافق صناعية بالإضافة إلى المدينة السكنية ومحطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحري متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

وتابع إن القطاع الأول يضم مصانع حامض الكبريتيك المركز وتوليد الطاقة الكهربائية، ويتكون من مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها مليون و250 الف طن في العام علاوة على توربينتين بخاريتين لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيا بطاقة قدرها 46 ميجاوات، أما القطاع الثاني يضم مصانع حامض الفوسفوريك التجاري والنقي، ويتكون من مصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقة إجمالية 800 ألف طن في العام، بالإضافة إلى مصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي ولأول مرة في مصر بطاقة سنوية 150 ألف طن، ووحدة معالجة الفلوروساليسك بطاقة 600 طن في اليوم.

وأشار إلى أن القطاع الثالث للمجمع يضم مصنع الأسمدة البلورية تامة الذوبان، وهو مصنع لإنتاج سماد الداب والماب البلوري تام الذوبان في الماء، ولأول مرة في مصر بطاقة 100 ألف طن/ عام، بينما يضم القطاع الرابع مصانع الأسمدة المحببة، وهو يتكون من مصنعين هما: مصنع سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم المحبب الداب بطاقة 400 ألف طن / سنة، ومصنع لسماد ثلاثي سوبر الفوسفات المحبب (تي.إس.بي.) بطاقة سنوية قدرها 250 ألف.