الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي في نجران

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأربعاء، أن القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز (بدر إف) على معسكر للجيش السعودي في رجلاء بمنطقة نجران، حسبما أفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

ولم يعلق الجانب السعودي على هذا النبأ.

وقال العميد يحي سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وأوضح العميد سريع أن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تهرع لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران.

وتشهد اليمن منذ نحو أربعة أعوام، معارك بين القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة إلى تسببها بانهيار حاد للوضع الإنساني والصحي.