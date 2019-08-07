تقرير: طائرة عسكرية إيطالية تتراجع عن مهمة إمداد إلى مصراتة الليبية

ــ حكومة الوفاق تعزز إنفاقها العسكرى مع استمرار المعارك فى طرابلس

ذكر تقرير إيطالى، أمس، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالى، انطلقت من مطار بيزا الدولى فى إيطاليا، تراجعت عن إكمال رحلتها وذلك بعد أن كانت فى مهمة إمداد إلى مدينة مصراتة الليبية.

وكشف الموقع الإيطالى المتخصص فى رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية «إيتالمرادار»، فى تقرير له، أن الرحلة التى انطلقت ظهر أمس الأول لتنفيذ مهمة إمدادات للمستشفى العسكرى الإيطالى فى مصراتة، قد أُحبطت.

وأفاد الموقع بأن الطائرة الإيطالية من طراز لوكهيد مارتن «Cــ130» انطلقت برحلة مقيدة فى مطار بيزا الدولى جنوب البلاد لكنها ظلت تحلق لبضعة دقائق بالقرب من جزيرة لامبيدوزا ثم عادت إلى إيطاليا دون تنفيذ مهمتها.

ونشر الموقع صورا من موقع متابعة الملاحة الجوية للطائرة وهى تحلق بشكل مستدير فى مكان واحد قبل أن تعود إلى مطار بيزا الذى يضم أيضا قاعدة عسكرية كبيرة.

وأشار الموقع إلى الضربات الجوية التى نُفذت ليل أمس الأول على المطار العسكرى بالكلية الجوية مصراتة وأعلنت القيادة العامة بالجيش الليبى بعدها استهدافها طائرة شحن من طراز «إليوشن» قادمة من تركيا.

وفى سياق متصل، كشف مصدر استخباراتى ليبى رفيع بأن طائرة الشحن المستهدفة فى قاعدة الكلية الجوية فى مصراتة، كانت تحمل ذخيرة وأسلحة وصواريخ موجهة يستعملها سلاح الجو التركى العامل فى ليبيا.

وقال المصدر إن «الطائرة من طراز (إليوشن 76) وغادرت القسم العسكرى من مطار أنقرة الدولى نحو وجهتها الأخيرة فى قاعدة مصراتة، حيث جرى استهدافها بضربة من طيران الجيش الليبى»، وفقا لصحيفة «المرصد» الليبية.

وأكد المصدر أن «الطائرة لم تمنح منذ هبوطها أى فرصة لتفريغ حمولتها أو التحرك فى المدرج»، نظرا لسيطرة الطائرة المغيرة على الأجواء المحيطة بالقاعدة بشكل علنى، وبأن الأوان قد فات لتفريغها أو ترحيلها مجددا».

وأضاف المصدر أن الطائرة مسجلة ومملوكة لشركة شحن أوكرانية عاملة فى تركيا وتتخذ من أنقرة وإسطنبول مقرا لها ومنطلقا لعملياتها التشغيلية»، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تقل فيها شحنات إلى مصراتة.

من ناحية أخرى، قررت حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، زيادة النفقات الدفاعية على خلفية استمرار الاشتباكات مع قوات الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، وفقا لوكالة رويترز.

وخصصت حكومة الوفاق 40 مليون دينار ليبى (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع التابعة لها، ولم تكشف عن أى تفاصيل أخرى بشأن نفقاتها الدفاعية.

وتعتمد ميزانية ليبيا على عائدات النفط والغاز وينفق معظمها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين والجماعات المسلحة ودعم الوقود، ولا يتبقى سوى القليل من الأموال للطرق والمدارس والمستشفيات.