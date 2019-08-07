مصادر: «دونج فنج موتور» الصينية تدرس مصير حصتها في «بيجو» الفرنسية

قالت مصادر مطلعة إن شركة السيارات الصينية "دونج فنج موتور كورب" الصينية تدرس الخيارات المتاحة أمامها بشأن مصير حصتها في شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" والتي تبلغ قيمتها 2ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار) بما في ذلك احتمال بيع هذه الحصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الصينية أجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، محادثات مع مستشارين محتملين بشأن طرق الاستفادة من حصتها في الشركة الفرنسية التي تبلغ 2ر12%. وأضافت المصادر أن "دونج فنج" تناقش خيارات محتملة بما في ذلك بيع هذه الحصة مباشرة إلى مجموعة "بي.إس.أيه جروب" الفرنسية التي تمتلك شركتي سيارات "بيجو" و"ستروين" أو طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم مضمونة بحصتها في الشركة الفرنسية.

في الوقت نفسه، فإن حصيلة البيع، ستتيح لشركة "دونج فنج موتور" الاستثمار في مجالات أخرى، في الوقت الذي تنفق فيه الشركات المنافسة مليارات الدولارات لتطوير سيارات كهربائية وسيارات ذاتية القيادة.

وتعاني سوق السيارات العالمية حاليا من التدهور في ظل التحولات التكنولوجية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تراجع المبيعات. وأدى هذا التراجع إلى شطب آلاف الوظائف في شركات صناعة السيارات العالمية ودفعها إلى الدخول في صفقات اندماج.

وقالت المصادر إن "دونج فنج" التي تمتلك مشروعا مشتركا مع شركة "بي.إس.أيه" تعتزم تنسيق تحركها بشأن حصتها في "بيجو" مع الشركة الفرنسية إذا ما قررت بيع هذه الحصة من أجل المحافظة على علاقة العمل الجيدة معها.