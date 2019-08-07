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رئيس الوزراء الياباني: تحالفنا مع أمريكا أقوى من أي وقت مضى

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 4:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 4:03 ص

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، إن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة حاليا أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك خلال اجتماع آبي مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي يزور اليابان ضمن جولة آسيوية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

من جانبه، قال إسبر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أكدنا اليوم، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأنا، التزامنا بمواصلة جعل التحالف الأمريكي الياباني قادرا على التكيف وأن يكون أكثر قوة وتقدما وفعالية أكثر من أي وقت مضى".

ومن ناحية أخرى، قال إسبر إنه لم يطلب من حلفاء بلاده في آسيا نشر صواريخ أمريكية على أراضيهم، وذلك بعد أن هددت الصين بالرد على أي دولة تقبل نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى.

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