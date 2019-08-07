كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل الكويتية، عن إصدار 35 ألفا و372 أمر منع سفر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بمعدل 234 أمرا يوميا.

وأوضحت الإحصائية - التي حصلت عليها صحيفة (السياسة) الكويتية، ونشرتها اليوم الأربعاء - أن إدارة التنفيذ بوزارة العدل الكويتية، اتخذت 44 ألفاً و 772 أمر ضبط وإحضار لمدينين، بمعدل 296 أمراً يومياً، مقابل 47 ألفاً و856 طلباً قدمت لها، فيما رفعت إجراءات منع السفر عن 20 ألفاً و788 شخصاً، وألغت أوامر ضبط وإحضار عن 35 ألفاً و405 أشخاص.

وأضافت أن محكمة الأسرة تلقت 21 ألفاً و954 طلب ضبط وإحضار مدين وحجز تنفيذي؛ لبدء إجراءات التنفيذ المدني، بمعدل 154 شخصاً يومياً، وأوامر بضبط 1630، بمعدل أكثر من 10 أشخاص يوميا.

وأشارت الإحصائية الرسمية إلى أن أقسام التنفيذ نفذت مليونا و673 ألفاً و188 إجراءً، منها مليون و24 ألفا و284 في الربع الأول من العام الجاري، تصدرتها إجراءات طلب حجز تنفيذي بما للمدين لدى الغير؛ حيث بلغت 32.2% منها، بينما شكلت إجراءات فتح ملف "لتعديل نفقة" الأقل عدداً بنسبة 0.03%.