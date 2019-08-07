روحاني وماكرون يؤكدان أهمية أمن المنطقة وحرية الملاحة

أكد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة مواصلة الحوار والبحث عن طرق لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن روحاني القول، في اتصال هاتفي مع ماكرون مساء أمس، إن "التعاون النفطي والمصرفي من الحقوق الرئيسية لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي".

وأكد روحاني وماكرون خلال الاتصال الهاتفي على أهمية أمن المنطقة وحرية الملاحة.

وحذر روحاني من أن "هناك محاولات أمريكية استفزازية مستمرة، بالرغم من الجهود الإيرانية الفرنسية لخفض التوتر".

ولفت إلى أنه "بإمكان فرنسا، باعتبارها أحد أقدم شركاء إيران، أن تلعب دورا في تهدئة الأجواء بالمنطقة والعالم".

من جانبه، أكد ماكرون لروحاني التزام فرنسا بالاتفاق النووي، كما رحب بمقترح روحاني للتشاور بين خبراء البلدين للتوصل إلى حلول مناسبة للقضايا الإقليمية والدولية.

وتقوم فرنسا بجهود دبلوماسية لتسوية القضايا الإقليمية والحفاظ على الاتفاق النووي؛ وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهد في هذا الخصوص.