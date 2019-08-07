 تضرر 25 مليون شخص من الكوارث الطبيعية في الصين خلال يوليو الماضي - بوابة الشروق
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تضرر 25 مليون شخص من الكوارث الطبيعية في الصين خلال يوليو الماضي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 2:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 2:03 م

ذكرت وزارة إدارة الطواريء الصينية، اليوم الأربعاء، أن نحو 25 مليون شخص تضرروا بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدتها الصين خلال شهر يوليو الماضي.. مشيرة إلى أن 154 شخصا لقوا مصرعهم فيما فقد 31 آخرون.

وأوضحت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أن الصين تعرضت لفيضانات وكوارث جيولوجية وأعاصير الشهر الماضي، بينما أدت موجات الجفاف والأمطار الغزيرة والزلازل إلى حدوث أضرار بمستويات مختلفة.. لافتة إلى أن هذه الكوارث دمرت 26 ألف منزل وأثرت على 2ر3 مليون هكتار من المحاصيل ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 5ر56 مليار يوان (حوالي 8 ملايين دولار).

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