ضبط عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى كفر شكر

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عامل خلال تنقيبه عن الآثار داخل منزله بكفر شكر.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بلاغًا من عمليات النجدة، بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بناحية المنشأة الصغري دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المنزل مقام من طابق واحد مبنى بالطوب اللبن، مكون من 3 غرف الأولى بها كمية من الأتربة، والثانية بها حفرة على عمق 10 أمتار وقطرها 2 متر، ملك "أيمن.ف" وشهرته "الشيخ رفيق"، عامل، كما تبين وجود أدوات حفر عبارة عن "أحبال بأطوال مختلفة، وخراطيم مياه، وموتور رفع مياه" جرى التحفظ عليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتنقيب عن الآثار على النحو المبين.

تم التحفظ على المنزل وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.