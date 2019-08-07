محافظ المنيا: قوافل وخدمات لجنة المواطنة تصل 38 قرية

قال محافظ المنيا قاسم حسين إنه تم الانتهاء من أعمال لجنة المواطنة بـ38 قرية على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، الذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا والذي يستمر حتى نهاية أغسطس الحالي.

وأضاف المحافظ - قي بيان اليوم الأربعاء - أن القطاعات الخدمية التي شاركت في الفعاليات ضمت مديريات (الشباب والرياضة - التربية والتعليم - الصحة - التضامن الاجتماعي - التموين)، ومكتبة مصر العامة والثقافة والمجلس القومي للمرأة، حيث تأتي تلك الأنشطة في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية؛ لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى.

من جهته، قال رئيس مجلس قروي الشيخ مسعود بمركز العدوة رضا عرفات "إن الفعاليات بقرية (القايات) تضمنت أعمال تشجير وتجميل مدخل القرية وتنفيذ قافلة بيطرية، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، وتنفيذ معرض ملابس بالمجان مقدمة من بعض الجمعيات الأهلية، وتنفيذ أنشطة رياضية وفنية وندوات توعوية وثقافية".

وأضاف "أن هذه الفعاليات تضمنت أيضًا تنفيذ منافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين؛ للتخفيف عن كاهلهم، وتم استخراج 200 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان من خلال المجلس القومي للمرأة"، مشيرًا إلى أن فعاليات المبادرة بدأت بقرية (عباد شارونة) التابعة لمجلس قروي أبا الوقف البلد بمركز مغاغة وتستمر لـ3 أيام وتم تنفيذ ندوة توعوية ثقافية بالقرية وقوافل تموينية.

وكان المحافظ قد وجه المجلس التنفيذي - خلال اجتماعه أول أمس الاثنين - بتكثيف فعاليات لجنة المواطنة بالقرى واستكمال الجهود والأنشطة التوعوية؛ بهدف دمج عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.