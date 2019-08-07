 السعودية تعرب عن قلقها من تطورات الأحداث في إقليم كشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تعرب عن قلقها من تطورات الأحداث في إقليم كشمير

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:01 م

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها من تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير وتدعو لحل النزاع بين الهند وباكستان سلميا.

يذكر أن باكستان قد قررت، مساء اليوم الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة مع نيودلهي؛ بسبب أزمة كشمير. .

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