السعودية تعرب عن قلقها من تطورات الأحداث في إقليم كشمير

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أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها من تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير وتدعو لحل النزاع بين الهند وباكستان سلميا.
يذكر أن باكستان قد قررت، مساء اليوم الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة مع نيودلهي؛ بسبب أزمة كشمير. .