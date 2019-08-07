مصر تستهدف جذب 12 مليون سائح خلال العام المالى الحالى

وثيقة حكومية: 11% النمو المتوقع.. وخبراء: هناك إمكانية لزيادته إلى 14 مليون سائح

تستهدف مصر زيادة عدد السائحين خلال العام المالى الحالى 2019/2020، بنسبة نمو 11%، مقارنة بالعام المالى الماضى، ليصل إلى 12 مليون سائح، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثقية حكومية.

وبحسب رويترز، فإن الوثيقة أظهرت أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد الليالى السياحية إلى 127 مليون ليلة، مقابل 113 مليون ليلة.

من جهته قال مجدى صادق، عضو اتحاد الغرف السياحة، لـ«الشروق»: إنه من المتوقع أن تنجح مصر خلال العام المالى الحالى فى زيادة عدد السائحين ليصل إلى 12 مليون سائح، «خاصة أن قطاع السياحة المصرى قام بإنشاء عدد من الفنادق الجديدة، بالإضافة إلى إجراء توسعات لفنادق أخرى، مما يسمح باستيعاب هذا العدد من السائحين»، مشيرا إلى أن زيادة أعداد السائحين سيساهم فى ارتفاع ايرادات السياحة لتصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالى الحالى.

وارتفعت إيرادات السياحة فى مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، بنسبة 29.5%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، مقابل 7.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2018/2019.

وبحسب صادق، فإن شركات السياحة والفنادق قامت بخطط تسويقية لجذب السياح خلال الفترة الماضية، «وعلى الدولة اطلاق خطط ترويجية طموحة، من خلال اتباع فكر تسويقى جديد والاعتماد بشكل أكبر على قوة مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للسياحة المصرى»، على حد قوله.

وتوقع حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ارتفاع عدد السائحين خلال العام المالى الحالى عن المستهدف من قبل الحكومة لمصرية «قد نصل إلى 14 مليون سائح بنهاية العام المالى الحالى»، وفقا لما قاله، مشيرا إلى أن الخطة التسوقية التى أطلقتها الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة للترويج للاحداث التى تنظمها وتسضيفها مصر سيساهم بشكل كبير فى الترويج والتسويق.

ويشير هزاع، إلى أن شركات السياحة ستشارك بالتعاون مع وزارة السياحة فى عدد من المعارض الدولية خلال الفترة المقبلة، أبرزها المعرض المقام بانجلترا خلال نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى المشاركة فى المعارض المقامة فى كل من إسبانيا وألمانيا خلال يناير ومارس القادمين.

وبحسب عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فإن قطاع السياح يستهدف زيادة أعداد السائحين خلال موسم الشتاء المقبل من دول أوروبا الشرقية وكازاخستان، بالإضافة إلى زيادة أعداد السياحة الصينية، ليتخطى مستويات العام الماضى والذى بلغ عددهم ما يقرب من 200 ألف سائح صينى.

وتستهدف مصر زيادة حصتها من الأسواق الآسيوية بشكل عام، والصين بشكل خاص، وفقا لتقرير للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، الصادر فى مارس الماضى، مشيرا إلى أن الحركة الوافدة إلى مصر من السوق الصينية جيدة ولكن تعمل على جذب المزيد من الحركة.

ويقول هزاع، إنه على الحكومة المصرية العمل على تفعيل التاشيرة الإلكترونية لجميع الدول وخاصة دول المغرب العربى، وذلك لجذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة.