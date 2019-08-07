عباس يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي ويؤكد رفضه «إملاءات واشنطن

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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي في ظل مقاطعته الإدارة الأمريكية منذ ديسمبر 2017.

وأكد عباس، للوفد الأمريكي برئاسة رئيس الأغلبية في الكونجرس ستيني هوير ، على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ورفضه لـ "الإملاءات والقرارات الأمريكية" المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.

وجدد عباس بحسب ، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/ التأكيد على أن إسرائيل "لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات".

ونقلت الوكالة عن أعضاء الوفد دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام، فيما أجاب عباس على أسئلة طرحها الوفد متعلقة بإمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ ديسمبر 2017 على أثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.