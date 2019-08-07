تعتني بعض الفتيات بأظافرهن قبل فترة من استقبال عيد الأضحى المبارك؛ حتى يكون منظر اليدين جذابا، وأيضًا لكي تكون مساحة الأظافر جيدة لوضع المانكير، لكن إذا كانت قصيرة لن يمنحها طلاء الأظافر مظهرًا جيدا وسيكون تركها على طبيعتها أفضل.

وتظن الفتيات أن وضع طلاء أظافر لا يتطلب إلا وضع الفرشاة على الأظافر من الأعلى وسحبها لأسفل وستكون بذلك انتهت، لكن هذه الطريقة ليست صحيحة بنسبة كبيرة؛ لأن الفرشاة يمكن أن تضع جزءا من الطلاء على جلد الأصابع بالخطأ أو يظهر اللون الموضوع بشكل غير انسيابي.

وحتى تحصلين على أصابع جذابة، اتبعي الطريقة التي قدمها موقع "good house keeping" عند وضع طلاء الأظافر:

1- ضعي القليل من الفازلين على جلد الأصابع المحاط للأظافر، لكن احذري ملامسة الفازلين للأظافر نفسها؛ وهذه الخطوة هامة حتى لا يلتصق طلاء الأظافر بالأصابع في حالة عدم القدرة على التحكم في الفرشاة جيدًا.

2- احضري طلاء أظافر شفاف، وضعيه على أظافرك بشكل عادي، ثم دعيه يجف.

3- ابدائي في وضع طلاء الأظافر الذي ترغبين فيه من حيث النوع واللون، وثبتي الفرشة على مقدمة الأظافر واسحبيها ببطء إلى أسفل، وكرري ذلك مرة أخرى لكن ركزي على جانبي الأظافر حتى يغطي الطلاء الأظافر بالكامل.

4- حينما تضعين طلاء الأظافر، ثبتي اليد التي تطبيقين لها الطلاء على منضدة أو سطح مستو حتى لا تهتز اليدين أثناء وضع المانكير ويفسد وتضطرين لإزالته وإعادة وضعه بعد تنظيف الأصابع.

5- بعد جفاف طلاء الأظافر، احضري النوع الشفاف وضعيه أعلى اللون الأساسي بالطريقة التي تم ذكرها؛ حتى يمنح الأظافر مظهرا لامعا ويحافظ على الطلاء من التقشر لأطول فترة ممكنة.