ألقت مديرية أمن القاهرة القبض على متهمين لاحتجازهما 3 أشخاص، بسبب خلافات مالية في القطامية، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، بإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة القطامية تلقى بلاغا من "السيد م." 43 سنة، عامل بإدارة أوقاف، و"عبدالعزيز ا." 46 سنة، مؤذن مسجد، بتلقيهما اتصال هاتفي من أحد الأشخاص وأخبرهما خلاله المتصل باحتجاز نجل الأول ونجل شقيق الثاني لقيامهما بالاستيلاء على بعض المعدات من موقع تحت الإنشاء، وقام بمساومتهما لدفع مبلغ مالي ثمن المسروقات نظير إطلاق سراحهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم استهداف الموقع المشار إليه بمأمورية أسفرت عن ضبط "عوض م." 45 سنة، مقاول، و"أحمد ي." 25 سنة، محاسب، وبصحبتهما المجني عليهما "محمد ا." و"محمد م." 21 سنة، نجار موبيليا، و"أحمد ع." 21 سنة، نجار، وجميعهم مقيدين ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظرا لقيام المجني عليهم بسرقة عدة نجارة، 35 كالون شقة، و50 حنفية محبس من الموقع، فقاما باحتجازهم والتعدي عليهم بالضرب باستخدام عصا خشبية "شوما" ضبطت بحوزتهم وتقييدهم باستخدام حبل، وعقب ذلك قاما بالاتصال بذويهم ومساومتهم لدفع ثمن المسروقات مقابل إطلاق سراحهم.

وبسؤال المجني عليهم، أقروا باستيلائهم على عدة النجارة بسبب عدم قيام المتهمان بتسديد مستحقاتهم المالية ونفوا استيلائهم على باقي المضبوطات.