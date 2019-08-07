قروض عقارية لمدة 20 عاما بدون فوائد في الدنمارك

أعلن "نورديا بنك" الدنماركي اليوم الأربعاء، اعتزامه طرح قروض تمويل عقاري مدتها 20 عامًا بدون فائدة، وذلك لأول مرة في الدنمارك التي تصل فيها قيمة سوق السندات المضمونة بقروض عقارية إلى 495 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التطور جاء بعد إعلان بنك "يسكي بنك" الدنماركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي اعتزامه تقديم قروض تمويل عقاري مدتها 10 سنوات بفائدة سلبية قدرها سالب نصف في المئة، في حين يمكن للدنماركيين الحصول على قروض عقارية مدتها 30 عاما بفائدة قدرها 5ر0%. كما يدرس بنك "نورديا" تقديم قروض عقارية لمدة 30 عاما بفائدة سلبية.

ونقلت بلومبرج عن "ليز نيتفوت برنجمات" كبيرة المحللين في وحدة تمويل المساكن في "نورديا" القول إن "تكلفة القروض العقارية انخفضت إلى أقل مستوياتها على الإطلاق.. نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن".

وأضافت ليز، أن هذه الأوضاع جيدة بالنسبة لأصحاب المساكن لكنها "غريبة تقريبا .. فمن غير المريح تصور أن هناك مستثمرين يرغبون في إقراض أموالهم لمدة 30 عاما بفائدة 5ر0% فقط.. يشير هذا إلى مدى القلق الذي يشعر به المستثمرون بالنسبة لأوضاع أسواق المال وأنهم يتوقعون أن تستغرق هذه الأسواق وقتا طويلا قبل أن تتحسن أوضاعها".