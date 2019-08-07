 الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» تتبرع بـ3 ملايين جنيه لترميم معهد الأورام - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2019 1:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» تتبرع بـ3 ملايين جنيه لترميم معهد الأورام

المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام
محمود مقلد
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 1:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 1:23 ص

أدانت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) ومجلس الإدارة وجميع العاملين بها، الحادث الإرهابي الغادر الذي أدمي قلوب المصريين، ونعى مجلس الإدارة ضحايا حادث معهد الأورام، الذى أسفر عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، طبقا لآخر بيانات وزارة الصحة.

وتقدمت الشركة بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

 وشدد مجلس الإدارة علي أن مصر لم ولن تنكسر أبدًا أمام الإرهاب الغاشم الذي استهدف معهد الأورام.

وأعلن مجلس إدارة الشركة بالمساهمة بالتبرع بمبلغ 3 ملايين جنيها لإعادة ترميم المعهد القومي للأورام.

وأكد المجلس أن حالة الاستقرار التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، ونجاح مؤتمر الشباب أثار أحقاد الجماعات الإرهابية، ودفعها لتنفيذ هذا العمل الإرهابى. 

وأكد المسؤول الإعلامي في بيان، وقوف الشركة خلف الدولة المصرية ومؤسساتها لاقتلاع الإرهاب الغاشم.

وشدد البيان على أن الوطن سيظل قويا وسينتصر علي الإرهاب ،مطالبين الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة أمن واقتصاد الدولة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك