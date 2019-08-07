المسماري: ليبيا لن تكون دولة للفاشلين المتأسلمين

قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إن "ليبيا لن تكون إلا لليبيين الوطنيين، ولن تكون دولة للفاشلين المتأسلمين"، على حد وصفه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الأربعاء: "ليبيا لن تكون لهؤلاء المجرمين الذين دمروا كل قدرات الدولة الليبية، ولن تكون لمتخاذل خائن متآمر، لن تكون لهم على الإطلاق".

وتابع: "القائد العام للقوات المسلحة قاد هذه المعركة بكل قوة وحماس، لأنه على يقين بأن الشعب الليبي يقف خلفه، وأن كل الدول الصديقة التي يهمها الأمن والاستقرار تدعمه، والأهم من ذلك يقف خلفه الله سبحانه وتعالى لأنه على حق".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية