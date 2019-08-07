ترامب يصل دايتون في أوهايو التي شهدت مع إل باسو بتكساس حادثتي إطلاق نار

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى مدينة دايتون بولاية أوهايو التي شهدت مع مدينة إل باسو بولاية تكساس.

كان ترامب قد رفض قبل مغادرتة لزيارة المدينتين، الانتقادات بأن لغته الخطابية مثيرة للانقسام.

وقال الرئيس: "أعتقد أن لغتي الخطابية تجمع الأشخاص. وأن وضع بلادنا جيد للغاية وأن حال الصين ليس جيدا إذا ما نظرتم إلى وضعها التجاري"، مضيفا أنه حاول تجنب تسيس الهجمات المأساوية.

وأضاف أنه يعتقد أن هناك "شهية سياسية" لتحسين إجراءات التحري عن خلفيات من يتقدمون لشراء الأسلحة، مصرًا على أن المشكلة تكمن في المرض العقلي. وقال إنه لا يرى إجماعا في الآراء بشأن فرض قيود على أنواع من الأسلحة.

وقال الرئيس: "أنا قلق بشأن صعود أي مجموعة من انصار مبدأ الكراهية ولا أحب ذلك"، عندما ضغط عليه الصحفيون من خارج البيت الأبيض، فيما شدد على معارضته المستمرة للهجرة غير الشرعية.

كانت حادثتا إطلاق نار قد أسفرتا عن مقتل 31 شخصا مطلع الأسبوع الحالي.