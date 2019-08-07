 أهالي قرية قلفاو بسوهاج يشيعون جنازة شهيد حادث معهد الأورام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أهالي قرية قلفاو بسوهاج يشيعون جنازة شهيد حادث معهد الأورام

محمد عبدالمجيد:
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:23 م

حالة من الحزن يعيشها أهالي محافظة سوهاج؛ حزنا على "مظهر عزوز أبو رحاب" شهيد الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل.

وفي مشهد مهيب، شيع أهالي قرية قلفاو، جثمان فقيدهم، وخلال مراسم الدفن بالمقابر هتف المشيعون منددين بالإرهاب.

ومن ناحية أخرى، أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد، وذلك في مقر العائلة بمسقط رأسه بقرية قلفاو في مركز سوهاج.

رافق المحافظ -أثناء تأدية واجب العزاء- اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والنائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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