رئيس جامعة قناة السويس: هناك اتجاه للتحول الرقمي للمساهمة في سرعة اتخاذ القرار

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أعلن الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن هناك اتجاه للتحول الرقمى للمساهمة فى سرعة اتخاذ القرار، ودقة البيانات والحصول على خدمات أكثر تميزا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية التى نظمتها إدارة رعاية العاملين للجامعة لإجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية لعام ١٤٤٠ه‍ _ ٢٠١٩.

وأضاف رحمى أن الجامعة بدأت بالفعل فى الطريق لتحقيق التحول الرقمى التى يتطلب جهد وإمكانيات كبيرة، بافتتاح وحدة الشبكات الجديدة وتجهيزها على أعلى مستوى، وخلال أشهر قليلة ستصل للجامعة خدمة إنترنت مزود بسرعة مضاعفة.

وقال رحمى إن مصر لا تزال مستهدفة وهناك دائما من يسعى لتبديل الفرح بالأحزان، مضيفا أنه رغما عن كل المتربصين سنظل فريحين بالإنجازات التى تتحقق وفخورين ببلدنا.