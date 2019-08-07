 الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف حماة الشمالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف حماة الشمالي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:57 ص

تصدت وحدات الجيش السوري، اليوم الأربعاء، لهجوم إرهابي على اتجاه (محور الزكاة - حصرايا) بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، قوله: "إن وحدات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد"، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية قامت بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة للقيام بالهجوم، مؤكدا أن وحدات الجيش السوري تتابع المسلحين في المنطقة.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية اعتدت، أمس، بالقذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.


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