 مديرة خدمة المواطنين بمطروح: حالة الطفلة ساندي مستقرة.. والمحافظ يتابع حالتها - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2019 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

مديرة خدمة المواطنين بمطروح: حالة الطفلة ساندي مستقرة.. والمحافظ يتابع حالتها

أحمد سباق:
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:34 م


أكدت رجاء سالم مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن حالة الطفلة (ساندى - 5 سنوات) مستقرة وتتماثل للشفاء، بعد خروجها من العناية المركزة.

واطمئن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على الحالة الصحية للطفلة بغرفة العناية المركزة بمستشفى مطروح العام، بعد إصابتها بارتجاج بالمخ إثر سقوطها من ارتفاع على رأسها.

ووجه المحافظ بنقلها إلى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، ومع المتابعة المستمرة لحالتها، وعمل اللازم وتوجيه كافة الرعاية الطبية اللازمة للطفلة، حتى عودتها بسلامة الله إلى المحافظة.

فيما وجهت أسرة الطفلة الشكر للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على استجابته الفورية واهتمامه بحالة الطفلة والاطمئنان عليها ونقلها للمستشفى مع توافر التخصص الطبى المناسب للحالة وحرصه على تقديم كافة أوجه الرعاية ومتابعة كافة الجهود الطبية المقدمة حتى تماثلها الشفاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك