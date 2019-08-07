سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أكدت رجاء سالم مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن حالة الطفلة (ساندى - 5 سنوات) مستقرة وتتماثل للشفاء، بعد خروجها من العناية المركزة.

واطمئن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على الحالة الصحية للطفلة بغرفة العناية المركزة بمستشفى مطروح العام، بعد إصابتها بارتجاج بالمخ إثر سقوطها من ارتفاع على رأسها.

ووجه المحافظ بنقلها إلى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، ومع المتابعة المستمرة لحالتها، وعمل اللازم وتوجيه كافة الرعاية الطبية اللازمة للطفلة، حتى عودتها بسلامة الله إلى المحافظة.

فيما وجهت أسرة الطفلة الشكر للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على استجابته الفورية واهتمامه بحالة الطفلة والاطمئنان عليها ونقلها للمستشفى مع توافر التخصص الطبى المناسب للحالة وحرصه على تقديم كافة أوجه الرعاية ومتابعة كافة الجهود الطبية المقدمة حتى تماثلها الشفاء.