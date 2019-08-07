 الطب الشرعي يسلم 22 جثمانا لضحايا انفجار معهد الأورام - بوابة الشروق
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الطب الشرعي يسلم 22 جثمانا لضحايا انفجار معهد الأورام

انفجار معهد الأورام
انفجار معهد الأورام
أحمد عجاج
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 12:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 12:22 م

انتهت مصلحة الطب الشرعي، من تشريح وسحب عينات الحامض النووى لـ22 جثمانا من ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام مساء الأحد الماضي، وتسليمهم لذويهم بعد إذن النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وقال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إن الجثامين التي سُلمت هي التي تطابقت تحليلات الحامض النووي الخاصة بها مع ذويهم، بالإضافة إلى الجثامين التي وصلت المشرحة واضحة المعالم، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على فحص الأشلاء المجهولة التي وجدت في مكان الحادث لمعرفة هويتها وما إذا كانت لشخص واحد أو أكثر.

وأضاف المصدر أن التشريح الذي قام به فريق من الأطباء الشرعيين أثبت سبب وفاة ضحايا الحادث نتيجة تهتك في المخ والرئتين وبعض الأجزاء المتفرقة من الجسد نتيجة شدة الانفجار وتطاير بعد الشظايا، بالإضافة إلى وفاة البعض نتيجة الحروق جراء اشتعال النيران.

وكانت مصلحة الطب الشرعي بمشرحة زينهم تسلمت 10 جثامين من مستشفى القصر العيني، و12 جثمانا من مستشفى معهد ناصر.


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