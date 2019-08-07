محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة العيد

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وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك؛ لتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن وقرى المحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا، وتشكيل فرق طوارئ لمواجهة أي أعطال وإصلاحها على الفور.

وأكد المحافظ على مراجعة مولدات الكهرباء بمحطات المياه ومحطات رفع الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من توافر كافة مهام تشغيل المحطات من (الشبة – الكلور- السولار).

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الانتهاء من أعمال صيانة الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية بتفعيل لجان المرور والمتابعة الدوية على محطات مياه الشرب للتأكد التام من سلامة مياه الشرب من خلال إجراء تحاليل دورية للمياه بالمحطات والشبكات خلال فتره عيد الأضحى المبارك.