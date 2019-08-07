«كونتيننتال» تعتزم شطب وظائف في إطار خطتها للتركيز على للسيارات الكهربائية

تعتزم شركة "كونتيننتال إيه جي" الألمانية لقطع غيار السيارات شطب وظائف، كما أنها أعلنت أنها تدرس خيارات استراتيجية تشمل بيع بعض أعمالها، وذلك في ضوء تحولها للسيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المدير التنفيذي للشركة إلمار ديجنهارت القول، اليوم الأربعاء، إن الشركة تجري مباحثات مع ممثلي النقابات العمالية حول كيفية التكيف مع البيئة السوقية "المليئة بالتحديات".

وأضاف أن هناك فرصة مستقبلية "محدودة" لبعض المكونات المستخدمة في محركات السيارات، ولكن الطلب على قطع غيار السيارات الكهربائية يزداد بصورة أسرع من توقعاتنا.

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.1% في بداية التداول في بورصة فرانكفورت.

وكانت "كونتيننتال" قد خفضت الشهر الماضي من توقعاتها بالنسبة لأرباحها خلال العام المالي بأكمله، ويرجع ذلك لتراجع الطلب في مناطق رئيسية تشمل الصين وأوروبا.