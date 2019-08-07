لاسارتي مرشح لتدريب فريقه السابق في تشيلي لإنقاذه من الهبوط

دخل الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، دائرة ترشيحات ناديه السابق، يونيفرسيداد دي تشيلي بطل التشيلي لإنقاذه من شبح الهبوط.

وسبق للاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي من قبل، في الفترة من مايو 2014 وحتى ديسمبر 2015 وقاد الفريق في 54 مباراة في تلك الفترة.

وذكرت تقارير صحفية تشيلية، أن خروج ألفريدو آرياس المدير الفني لفريق يونيفرسيداد، ما هو إلا الخطوة الأولى من أجل الإصلاح في الفريق، والآن جاري البحث عن المدرب البديل.

ويواجه يونيفرسيداد دي تشيلي شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة، إذ يقع الفريق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، ويعتبر يونيفرسيداد دي تشيلي ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التشيلي برصيد 18 مرة بينما كولو كولو في الصدارة بـ 32 لقبا.

وأشارت التقارير إلى أن الثنائي جيراردو بيلوسو ومارتن لاسارتي، الاسمين المحببين بالنسبة للجماهير بسبب نتائجهما مع الفريق.

وسبق للاسارتي الفوز بثلاث بطولات مع الفريق التشيلي، بالدوري في 2014 وكأس تشيلي والسوبر في 2015.

وتسائلت بعض المواقع التشيلية عن المرشح الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بين السداسي المرشح، وجاء لاسارتي في الصدارة بنسبة 25% من إجمالي الأصوات.