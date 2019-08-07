 الداخلية تنجح في ضبط 81 حالة تزوير جوازات سفر خلال شهر - بوابة الشروق
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الداخلية تنجح في ضبط 81 حالة تزوير جوازات سفر خلال شهر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:29 م


نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة في ضبط 81 حالة تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر يوليو الماضي، وتبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى التوجه إليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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