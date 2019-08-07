 ضبط مواطنة ألمانية للاشتباه في انضمامها لتنظيم داعش بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط مواطنة ألمانية للاشتباه في انضمامها لتنظيم داعش بسوريا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 2:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 2:00 م

ألقت السلطات في ألمانيا القبض على سيدة ألمانية، بتهم الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال المدعون، إن المشتبه بها تواجه أيضا اتهامات ارتكاب جرائم حرب وتهم متعلقة بالأسلحة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأوضح المدعون أن المشتبه بها سافرت مع زوجها إلى سوريا في عام 2016 للانضمام إلى داعش واستقرت في الموصل بالعراق، وأنهما عاشا بمنازل استولى عليها التنظيم، ودعمت عمل زوجها كممرض في مستشفى تابعة للتنظيم.

ولم تعلن سلطات الإدعاء الألمانية عن المزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات.

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