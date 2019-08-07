 الرئيس التونسي الأسبق «المرزوقي» يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي الأسبق «المرزوقي» يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 12:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 12:09 م

أودع الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي اليوم الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها سبتمبر المقبل.

وقال المرزوقي - في تصريحات إعلامية عقب ايداع ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات - "إن اليوم عرس للديمقراطية"، مضيفا أن تونس الديمقراطية تضمن لكل مواطن الحق في الترشح والحق في اختيار من يمثله.

وكان المنصف المرزوقي (74 سنة ) قد انتخب رئيساً مؤقتاً لتونس في 12 ديسمبر 2011 من قبل المجلس الوطني التأسيسي في إطار تحالف عرف بائتلاف "الترويكا" الذي تكون من حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المرزوقي السابق المؤتمر من أجل الجمهورية، وقد شغل هذا المنصب طيلة ثلاث سنوات، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014 التي شارك فيها المرزوقي، وجاء في المرتبة الثانية بالدور الثاني الذي فاز فيه مرشح نداء تونس الباجي قايد السبسي ..ويرأس منصف المرزوقي اليوم حزب الحراك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك