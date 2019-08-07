لندن: مؤسسات حكومية تطلق مبادرات لتوعية الحجاج البريطانيين

أطلقت مؤسسات بريطانية، حكومية وغير حكومية، مبادرات تهدف إلى تقديم الدعم والنصيحة للمسلمين البريطانيين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج هذا العام، "إدراكًا منها للأهمية التي يوليها المسلمون لهذه الفريضة وحرصها على تقديم الدعم اللازم لهم كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع البريطاني".

وأفاد تقرير لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، بأن من بين هذه المؤسسات هيئة الطيران المدني في بريطانيا، والتي نشرت مجموعة من النصائح المتعلقة بالحماية المالية للحجاج المسافرين، خصوصًا عبر اطلاعهم على نظام الحماية المالية في المملكة المتحدة الذي يحمي معظم السفرات الجوية التي تبيعها شركات السفر العاملة في بريطانيا، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تم الحجز عبر شركات سفر مقرها خارج بريطانيا.

كما أطلقت شرطة لندن فيديو يحوي خطوات يتعين على الحجاج اتخاذها لتجنب وقوعهم ضحايا لجرائم النصب والاحتيال، كالتحقق من صدقية شركة السفر التي يتعاملون معها، وتفادي الدفع نقدا حيث يصعب تتبع المعاملة المالية التي تم إجراؤها، إضافة إلى الاطلاع على إجراءات الحماية المالية لهيئة الطيران المدني البريطانية، والإبلاغ عن أي جريمة نصب أو احتيال عبر الرقم المخصص لمكافحة الاحتيال.

وأصدرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية ومنظمة الصحة العامة لإنجلترا مجموعة من الإرشادات تنصح الحجاج بأخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر، وكذلك شرب كميات كافية من المياه، واستخدام واقي الشمس أثناء أداء مناسك الحج، كما أصدرت مؤسسة مرضى السكري البريطانية مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية للحجاج تشمل كيفية حماية أدوية الأنسولين وكيفية أخذها في الطقس الحار، والحصول على ورقة طبية من أجل التمكن من أخذ الحقن اللازمة على متن الطائرة، والتأكد من توفر نفس النوع من الأنسولين في السعودية، بالإضافة إلى فحص الأقدام قبل السفر لتفادي إصابتهم بالمرض عند المشي لفترات طويلة.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية كذلك مجموعة من المنشورات الرقمية تتضمن نصائح للسفر، بالإضافة إلى خدمات المساعدة القنصلية والمشورة التي يقدمها فريق القنصلية البريطانية في جدة، خصوصا عبر خط مساعدة هاتفية متوفر على مدار 24 ساعة.

وقالت أليسون كنج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للصحفيين بدبي ، إن "مجموعة التدابير والنصائح التي أطلقتها العديد من المؤسسات البريطانية لفائدة الحجاج البريطانيين تدل على اندماج المسلمين في المجتمع البريطاني، والأهمية التي نوليها في بريطانيا للتواصل مع مختلف الأديان والثقافات في إطار التنوع والتعدد الديني الثقافي التاريخي الذي تُعرف به المملكة المتحدة".

وأضافت: "من المهم أن نساهم في تعزيز روح التنوع والمساواة ودحض خطاب العنف والكراهية، خاصة خلال موسم الحج الذي يتميز بإبراز هذه الروح بشكل خاص".

يذكر أن أكثر من 26 ألف بريطاني يؤدون مناسك الحج هذا العام، مقارنة بنحو 24 ألف العام الماضي، ويشمل هذا العدد وفودا من مؤسسات بريطانية رسمية، كالجيش البريطاني الذي أوفد 10 حجاج، بالإضافة إلى مجموعة من الدراجين البريطانيين الذين قطعوا مسافة تزيد عن ستة آلاف كيلومتر لجمع تبرعات دعما للشعب السوري.