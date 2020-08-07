تويتر: وسم حسابات تابعة لوسائل إعلام روسية وصينية لتنبيه القراء

أعلنت شركة تويتر وسم حسابات خاصة بوسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية والصينية، في محاولة لتنبيه القراء بمنشأ هذه الحسابات.



وجاء في بيان أن موقع تويتر لن يوصي ولن يضخم من انتشار التغريدات التابعة لهذه الحسابات.



وذكر البيان أنه تم وضع علامة تحت اسم "وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية" أو ما يعادلها باللغة الروسية، أعلى صفحات موقع "تويتر" الخاصة بالمواقع الإخبارية الروسية الممولة من الدولة، مثل صفحة قناة "روسيا اليوم" وصفحة وكالة أنباء "تاس" ووكالة أنباء "نوفوستي"، بالإضافة إلى الصفحة الشخصية لرئيسة تحرير قناة روسيا اليوم مارجريتا سيمونيان.



وأشار البيان إلى أنه تم وضع علامة مماثلة على المواقع الإخبارية المملوكة للحكومة الصينية مثل وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" وصحيفة الشعب اليومية.



وأوضحت تويتر أنها كانت تضع في البداية مثل هذه العلامات على مؤسسات الدولة وممثليها من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.



ومع ذلك، لم توضع مثل هذه العلامة يوم الثلاثاء الماضي على صفحات تويتر لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ومنافذ الأخبار التي تمولها الدولة في خدمة البث الإذاعي العام.