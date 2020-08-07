جون بولتون لا يرى أسبابا وجيهة لسحب قوات أمريكية من ألمانيا

انتقد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون، خطط سحب قوات أمريكية من ألمانيا.

وقال بولتون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة نشر كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" في ألمانيا في 14 أغسطس الجاري، إن ترامب لم يقدم "أسبابا وجيهة" لرغبته في سحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا.

وذكر بولتون أن ترامب يريد نقل الجنود بسبب الإنفاق العسكري المنخفض لألمانيا والعجز في الميزان التجاري، مضيفا أنه لم يترك مجالا للشك في ذلك بناء على تصريحاته العامة، وقال: "قد تكون هناك أسباب وجيهة أخرى للنقل.، لكن هذه ليست أسبابا جيدة... إنه يفعل ذلك لأنه يعتقد أن ألمانيا تستحق ذلك".

ويحذر المحافظ المتشدد بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال الفترة من أبريل 2018 حتى سبتمبر 2019، حاليا من من إعادة انتخاب ترامب في 3 نوفمبر المقبل، وقال: "أعتقد أن الضرر الذي أحدثه ترامب محليا ودوليا يمكن إصلاحه بسرعة إذا حكم لفترة واحدة فقط... مع الحكم لفترتين سيكون الضرر أكبر وسيكون إصلاحه أكثر صعوبة".

وحذر بولتون من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد ينهار إذا أعيد انتخاب ترامب، وقال: "لا أعتقد أن الناس في أوروبا يدركون ذلك تماما"، موضحا أن ترامب لا يرى أي منفعة لأمريكا في الناتو، مضيفا: "أنه (ترامب) يرى - مع استثناءات قليلة - أن الأمر يدور حول مجموعة من الأشخاص يستفيدون بطريقة غير عادلة من دفاع الولايات المتحدة عنهم".