أمريكا تفرض 10% رسوما على واردات الألومنيوم من كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على منتجات الألومنيوم القادمة من كندا.

ويتردد أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على القفزة في واردات الألومنيوم الكندية.

وفي عام 2018، رفع ترامب قيمة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، ولكنه عاد وألغاها العام الماضي.

وفي خطاب للرئيس الأمريكي في مصنع بولاية أوهايو أمس الخميس، حيث أعلن عن هذه الخطوة، اتهم ترامب كندا "باستغلال" الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس أن "الواردات الكندية قفزت بشكل أعلى من مستويات قياسية"، في تبرير للإجراء، الذي كان من بين خيارات الإدارة الأمريكية منذ يونيو الماضي.

كان السفير الكندي لدى الولايات المتحدة كريستن هيلمان قال إنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على المنتجات الكندية من الألومنيوم الخام، لأن الزيادة الأخيرة في صادرات هذه المنتجات إلى السوق الأمريكية مؤقتة نظرا لتحول المنتجين في كندا عن تصنيع منتجات الألومنيوم بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا حاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة فقط من بدء تطبيق اتفاق جديد للتجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، والمعروف باسم "يوسمكا"، والذي يضم امريكا وكندا والمكسيك، ليكون بديلا لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).