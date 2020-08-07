النرويج تؤجل توسيع نطاق التجمعات وتقيد بيع الخمور

قالت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة، إنها ستؤجل قرارا بزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في الأماكن العامة، كما ستقيد مبيعات المشروبات الكحولية مؤقتا في الحانات والمطاعم وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال وزير الصحة بينت هوي: "علينا أن نكبح التجمعات من أجل مزيد من إجراءات إعادة الفتح".



واعتبارا من غد السبت، سيتعين على الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد إيقاف جميع مبيعات المشروبات الكحولية بعد الساعة 12 منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).



وقال هوي في مؤتمر صحفي: "ربما تكون أنستنا أعداد الإصابات المنخفضة مدى خطورة الموقف".



وأضاف أن هذه الخطوات ضرورية للإبقاء على دور رياض الأطفال والمدارس ودور رعاية المسنين وأماكن العمل الأخرى مفتوحة.



وكانت النرويج في البداية تدرس زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور تجمع عام من 200 إلى 500 شخص بدءا من الأول من سبتمبر، لكن تم تأجيل هذه الخطوة الآن.



كما نصحت الحكومة السكان بالعمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا والحد من استخدامهم لوسائل النقل العام لتجنب الازدحام.



وسجلت النرويج حتى الآن حوالي 9400 حالة إصابة و 256 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.